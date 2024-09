Controlli per strada a Sampierdarena: tre arresti e due denunce

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Sampierdarena e Genova Centro l’altra sera hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Oltre all’identificazione di circa 100 persone e 70 auto durante il servizio sono state arrestate tre persone.

Un albanese 25enne in zona Campasso, sorpreso in flagranza di reato a cedere una dose di cocaina (l’acquirente un italiano di 40 anni è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente).

Dalla successiva perquisizione personale i militari hanno rinvenuto ulteriori 16 dosi della stessa sostanza stupefacente nascosti nei calzini, nonché 1400 euro in contanti verosimilmente provento dell’illecita attività.

Un italiano 80enne, individuato in zona certosa e destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, per maltrattamenti e lesioni contro la moglie.

Una 35enne italiana, fermata in zona fiumara poiché ricercata e destinataria di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, ritenuta responsabile di aver commesso una tentata rapina nelle vie del centro cittadino nel mese di luglio (nell’occorso, la donna era stata notata fuggire da un carabiniere fuori servizio e di seguito identificata tramite l’analisi delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza).

Inoltre, sono stati denunciati due italiani di 20 e 40 anni, sorpresi in via Sampierdarena alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Sottoposti all’accertamento dell’alcoltest sono risultati positivi con una concentrazione di alcool nel sangue, rispettivamente, pari a 3 e 2 volte il consentito.

Nel corso della medesima attività di controllo, sono state comminate 9 sanzioni al Codice della Strada di cui una per guida senza patente.