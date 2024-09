Tunisino gira con la lama in corso Italia: arrestato dai carabinieri

Nei giorni scorsi i carabinieri di Ge-San Martino hanno arrestato un tunisino 40enne per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Il nordafricano, notato da una pattuglia nel pomeriggio in Corso Italia in stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’abuso di sostanze alcoliche, per evitare il controllo ha cercato di darsi alla fuga scagliandosi contro i militari che, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire, nascosti in un borsello, un coltello a serramanico e dei documenti di identità rubati nelle ore precedenti dal veicolo di un genovese 87enne parcheggiato sul lungomare genovese.