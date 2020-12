Il Sistema Bibliotecario di Sestri Levante, di cui fa parte la Biblioteca del mare di Riva Trigoso e la biblioteca di Palazzo Fascie Rossi, hanno beneficiato del contributo di 10 mila euro in favore delle librerie presenti sul territorio comunale. Il finanziamento è stato erogato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per aiutare il settore in crisi subita con il periodo di lockdown.



Questo investimento permette al sistema bibliotecario di arricchirsi delle novità editoriali, per adulti, bambini e ragazzi; i volumi acquistati saranno tutti pubblicizzati sulla pagina Facebook “Palazzo Fascie Rossi”.



Nella Biblioteca del mare di Riva Trigoso sarà inaugurata la sezione delle graphic novel per ragazzi e adulti, una selezione comprendente circa 200 titoli di storie italiane, europee e d’oltreoceano con nomi come Leo Ortolani, Zerocalcare, Frank Miller, Neil Gaiman e molti altri.



Nella biblioteca di Sestri Levante nascerà la sezione “Alta Leggibilità”, con lo scopo di avvicinare alla lettura i bambini e i ragazzi con DSA, superando la loro difficoltà e le resistenze verso la pagina scritta, per questo svariati volumi, in aggiunta al testo, comprenderanno l’uso dei simboli PCS (picture communication symbols) per aiutare nell’apprendimento chi non sa ancora leggere. ABov.