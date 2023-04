Francesco Muzio, 57 anni, è il settimo candidato sindaco per le elezioni amministrative di Sestri Levante previste per il 14 e 15 maggio.

A qualche giorno dalla data ultima per la presentazione delle liste l’ex consigliere comunale dei 5 Stelle Francesco Muzio con la lista “Noi con te-Sestri Levante” si presenta con la propria lista.

Il simbolo della lista avrà 6 stelle, in quanto i 5 Stelle non gli hanno dato il via libera per l’utilizzo del simbolo ufficiale dell’M5s.

Francesco Muzio in un video sui social ha detto che la sua lista, a prescindere dal risultato, non farà alcun apparentamento in caso di ballottaggio.

Al centro della campagna elettorale del candidato è la contestazione al futuro depuratore che dovrebbe essere costruito in località Ramaia, un “ecomostro pericoloso per la vicinanza al torrente Gromolo e per i materiali scaricati per anni dall’ ex Fit Ferrotubi”.

Oltre a Francesco Muzio, i candidati sindaco di Sestri Levante sono Gianfranco Scartabelli, 77 anni, con la sua lista “Segesta domani”; Diego Pistacchi (Lista Toti, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc), Marcello Massucco (Pd, M5s senza simboli, Sinistra, Italia Viva e Azione), Francesco Solinas con tre liste civiche e appoggiato dal consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio; Giorgio Calabrò (Sestri al Centro) e Nicola Rolando (Unione Popolare).