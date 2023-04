Cade da una fascia a Lavagna, 58enne soccorsa con l’elicottero

Ieri pomeriggio una donna di cinquantotto anni è caduta in via Suea a Lavagna da un’altezza di circa quattro metri sbattendo anche il capo.

La donna, per cause in via di accertamento, sarebbe caduta da una fascia.

Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario del 118 con la Croce Rossa di Chiavari e l’automedica.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno riportato la donna all’altezza della strada dove poi è stata caricata sull’ambulanza che l’ha trasportata fino a Cogorno.

Viste le condizioni della donna è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto al San Martino di Genova.