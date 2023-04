Cade cornicione in via XXIV Maggio alla Spezia, donna ferita

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta in via XXIV Maggio alla Spezia in seguito al distacco di una porzione di cornicione da un palazzo tra via Dalmazia e via San Cipriano.

L’intonaco, caduto da un’altezza di circa 25 metri, ha colpito di striscio una signora che si trovava nella via ferendola ad una spalla.

La signora è stata subito trasferita al pronto soccorso.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con l’autoscala per verificare le condizioni del restante cornicione.

Il tratto di via XXIV Maggio interessato dal crollo è stato interdetto al traffico veicolare ed ai pedoni.

Sul posto i tecnici del comune e due pattuglie dei carabinieri.