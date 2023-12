Sestri Levante, Conti e Pistacchi: fermate la stangata Solinas

“Il nuovo bilancio della giunta Solinas a Sestri Levante non è accettabile. Una stangata contro famiglie e imprese che si va ad aggiungere a tutti gli aumenti già decisi con una scelta miope, da burocrati distanti dai reali problemi di chi si trova ogni giorno a gestire il bilancio della propria famiglia e della propria attività”.

Lo hanno dichiarato ieri Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia).

“Ci rivolgiamo – hanno spiegato Conti e Pistacchi – a tutti gli esponenti di maggioranza e di giunta, nella speranza che tra loro ci sia ancora chi, con coerenza politica e buonsenso, voglia aiutarci a far cambiare idea al sindaco e a chi gli ha suggerito una manovra di questo tipo.

Una scelta inaccettabile ancor più per il centrodestra che con Forza Italia si è sempre battuta per l’abbassamento delle imposte e non ha mai messo le mani in tasca ai cittadini, e con Fratelli d’Italia ha voluto confermare fin dal primo giorno del Governo Meloni di seguire questa linea di buongoverno, contraria al ricorso alle tasse come strada per far quadrare i conti.

Siamo di fronte a impostazioni opposte. Chi non ha una visione politica e sociale, inevitabilmente riproduce a livello locale, sotto il manto del finto civismo, la devastante esperienza dei governi tecnici.

Auspichiamo che quella coerenza che invochiamo, convinca qualche esponente di maggioranza a evitare a Sestri di pagare dazio a una manovra stile Monti-Fornero del Ravino”.