Sestri Levante, bimba cade dallo yacht: trasportata al Gaslini

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, una bambina di nove anni è caduta dal secondo ponte di un grosso yacht tedesco che si trovava in rada a Sestri Levante.

Per cause in via di accertamento la piccola ospite ha perso la equilibrio ed ha sbattuto la testa sul oponte dello yacht.

La piccola è stata subito trasportata a terra con un tender ed è stata soccorsa dal personale del 118 e dai volontari della Croce Verde sestrese.

Poi, visto il quadro generale è stata trasportata con il nuov oelisoccorso al Gaslini di Genova per gli accertamenti del caso.