Autostrade Liguria | La situazione alle 11: chiusure e code

Sono state riaperti i tratti delle autostrade della Liguria chiusi nella notte. Permangono alcune chiusure diurne, code e rallentamenti su alcuni tratti.

La situazione alle ore 11.00

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 32.35 in direzione Genova: l’uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 24/07/2020 provenendo da Ventimiglia per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Albisola.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 12.6 in direzione Ventimiglia: coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 26.8 in direzione Genova: code a tratti tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 10.7 in direzione Ventimiglia: l’uscita di Genova Pra’ è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 6 in direzione Ventimiglia: l’uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 6 in direzione: Ventimiglia: Genova Pegli in entrata è chiuso al traffico verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra’.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 8 in direzione: Genova: è in atto una scorta veicoli tra Genova Pra’ e Genova Pegli per verifica tecnica.

A26 Genova Voltri-SS 33 Sempione-Gravellona Toce al Km 6.1 in direzione Genova Voltri: code a tratti tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 133.6 in direzione Milano: code a tratti tra Genova Sampierdarena e Genova Bolzaneto per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 100.7 in direzione Milano: l’uscita di Isola del Cantone è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Ronco Scrivia.

A12 Genova-Livorno al Km 28.4 in direzione Genova: code a tratti tra Rapallo e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A12 Genova-Livorno al Km 38.3 in entrambe le direzioni: l’uscita di Chiavari è chiusa al traffico per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Sestri Levante. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

La situazione in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do