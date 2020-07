Smantellata dalla Polizia psicosetta, perquisizioni anche a Genova

Una complessa indagine ad opera delle Questura di Novara ha permesso di smantellare una psicosetta dedita a reati sessuali anche verso minori.

Nella notte gli uomini della Questura di Novara, in collaborazione con lo Sco, Servizio Centrale Operativo, hanno dato esecuzione all’Operazione Dioniso condiverse perquisizioni a Novara, Milano, Pavia e anche a Genova.

A capo della setta, i cui adepti erano in prevalenza di sesso femminile, c’era un uomo di 77 anni.

Le ipotesi d’accusa sono per associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed alla commissione di numerosi e gravi reati in ambito sessuale, anche in danno di minore.

L’ indagine era iniziata due anni fa e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino – Direzione Distrettuale Antimafia.