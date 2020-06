Sciorba Stadium: inaugurazione con il Milan Academy Junior Camp

È stato il primo impianto ligure a ripartire dopo l’emergenza COVID-19 in linea con tutti i protocolli Fidal, Fin e Coni -Figc. Oggi, lo Sciorba Stadium, è pronto a ospitare il primo Camp di società professionistiche che riapre in Italia: il Milan Academy Junior Camp, in programma dal 21 al 26 giugno sui campi della Sciorba.

Il responsabile tecnico del Milan sarà il supervisisore del Milan Academy Danilo Tedoldi. Il referente del camp è Gianfranco Pusceddu, allenatore professionista Uefa A, responsabile per i Milan Junior Camp in tutta la Regione Liguria. L’iniziativa ha già raccolto un grande interesse e un altissimo numero di iscrizioni, tanto che gli organizzatori stanno pensando di replicare il Camp anche nella settimana successiva.

Lo Sciorba Stadium è il più grande impianto polisportivo della Liguria e vanta: un campo di calcio a 11 in erba naturale, 2 campi a 5 in sintetico, 1 campo coperto a 4, un campo calcio-tennis e una pista di atletica a 8 corsie. Non solo. L’impianto offre anche 2 piscine olimpioniche, di cui una all’aperto in estate che si presta anche a stabilimento dotato di lettini e ombrelloni e piscina riscaldata per riabilitazione.

“L’impianto è stato oggetto di una importante opera di manutenzione durante il periodo di chiusura per emergenza COVID-19” – spiega Maurizio Ghigliotti, direttore di Sciorba Stadium – “E si presenta ora al meglio per ridare a tutti gli sportivi liguri e italiani la gioia di fare nuovamente sport a Genova. Siamo felici di ripartire per primi con un Camp di grande livello su un prato che è da sempre sede di rifiniture di società professionistiche di serie A e anche della Nazionale italiana di calcio”.

Il Milan Academy Junior Camp è aperto a tutti, ragazzi e ragazze dai 6 e i 16 anni che avranno voglia di vivere un’esperienza a tinte rossonere che unirà principi di tecnica individuale con momenti ludici per passare una settimana in cui divertimento e amicizia saranno le parole d’ordine. Avrà la durata di 5 giorni con 20 ore di lezioni dal lunedì al venerdì. Domenica 21 giugno ci sarà un momento per spiegare ai genitori le modalità di svolgimento e la consegna dei kit personali, oltre al pallone che verrà portato a casa tutti i giorni, da ogni partecipante, rispettando così tutti i protocolli di prevenzione sul covid19. Saranno due le fasce orari. Dalle 8.30 alle 12.30 scenderanno in campo le leve dal 2014 al 2009. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, spazio alle leve dal 2008 al 2004.

La quota di partecipazione, fissata in 259 euro, comprende assicurazione, attestato di partecipazione, kit Puma City Camp Ac Milan e Pallone ufficiale Puma. Gli allenamenti seguiranno i protocolli Figc e i metodi AC Milan che i tecnici rossoneri seguono nel centro sportivo di Vismara (per informazioni e iscrizioni 3441705442 o mjcgenova@gmail.com).

“Abbiamo anche previsto per i genitori che accompagneranno i propri figli al Camp un accesso a condizioni agevolate alle piscine della Sciorba”, aggiunge Maurizio Ghigliotti. “In attesa del termine dell’allenamento, potranno scoprire cosi il mondo Sciorba con i numerosi corsi per tutte le categorie e tipologie”.