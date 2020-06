Serie B / L’Entella va a Cosenza il 20 giugno. Novità, si potranno fare cinque sostituzioni.

Prosegue per l’Entella Chiavari l’avvicinamento al campionato di serie B, che riprenderà tra una settimana esatta, il giorno 20 giugno.

Infatti la Lega calcio di serie B, dopo un mese abbastanza caotico, contrassegnato da decisioni e rinvii, ha definitivamente ufficializzato date e orari di tutte le giornate dalla 10ª alla 17ª del giornata di ritorno.

I biancocelesti chiavaresi riprenderanno il torneo con una trasferta da prendere con le molle, quella al “Gigi Marulla” di Cosenza.

La sfida è fissata per le ore 18.00, anche se le due compagni avrebbero preferito un’ora piu tarda e quindi, almeno sulla carta piu fresca.

Per ciò che concerne gli impegni successivi, questo il dettaglio degli impegni della squadra chiavarese nel prossimo mese e mezzo, dopo la partita di Cosenza.

Entella-Salernitana (Venerdì 26 giugno ore 21.00), Pordenone-Entella (lunedì 29 giugno ore 21.00), Entella-Chievo Verona (venerdì 3 luglio ore 21.00), Juve Stabia-Entella (venerdì 10 luglio ore 18.45), Entella-Pisa (lunedì 13 luglio ore 21.00), Empoli-Entella (venerdì 17 luglio ore 21.00), Entella-Perugia (venerdì 24 luglio ore 21.00), il derby ligure Spezia-Entella (lunedì 27 luglio ore 21.00) ed Entella-Cittadella (venerdì 31 luglio ore 21.00).

Da ricordare un cambiamento importante del regolamento. Per le 10 giornate finali della regular season della Serie B e per i playoff/playout, le sostituzioni diventeranno cinque anziché tre per ogni squadra, ma in tre momenti diversi della gara, per scoraggiare i furbetti della perdita del tempo.

Questa la classifica alla ripresa del campionato: Benevento 69, Crotone 49, Frosinone 47, Pordenone 45, Spezia 44, Cittadella 42, Chievo 41, Empoli 40, Entella 38, Pisa, Juve Stabia e Perugia 36, Pescara 35, Ascoli e Venezia 32, Cremonese 30, Trapani 25, Cosenza 24, Livorno 18.

Franco Ricciardi