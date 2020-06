In attesa del taglio del nastro del nuovo Centro di Raccolta rifiuti di Via della Né in programma mercoledì 17 giugno, a Recco sabato 13 giugno in via Milano, nei pressi dell’isola ecologica Loderini, la presenza straordinaria dell’EcoVan di Amiu.

Il camioncino per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti, costituisce un invito alla cittadinanza per la corretta pratica della raccolta differenziata. Il camioncino EcoVan, che stazionerà in città dalle ore 8 alle 11 ed è riservato alle utenze familiari, potrà raccogliere gratuitamente rifiuti ingombranti, pericolosi, piccoli e grandi elettrodomestici (massimo 3 pezzi); è possibile portare anche gli sfalci e i residui da potatura (per un massimo di 3 sacchi).

«L’invito che rivolgiamo a tutti – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – è quello di non abbandonare i rifiuti ingombranti in strada o nei pressi dei cassonetti, ma di collaborare chiedendone il ritiro direttamente a domicilio, peraltro gratuito ad opera degli addetti al servizio.

Con l’inaugurazione del nuovo Ecocentro ci si potrà disfare degli oggetti non più utilizzati, prenotando il ritiro al numero dedicato 010/8980800, evitando gli abbandoni selvaggi e incivili lungo le strade. Con questo servizio i cittadini e le attività economiche potranno conferire numerose tipologie di rifiuti, in particolare quelli voluminosi e ingombranti. La raccolta differenziata dei materiali recuperabili è un’azione che deve entrare a far parte del nostro quotidiano per recare benefiche ricadute all’ambiente e alla comunità.»

Il nuovo Centro di Raccolta di via della Né, sarà aperto a tutte le utenze, da giovedì 18 giugno, nella prima fase tre volte a settimana, con i seguenti orari: martedì e giovedì solo al mattino (orario 9/12); sabato sia al mattino che al pomeriggio (orario 9/12 e 13.30/16.30). Quando sarà a regime seguirà un progressivo aumento dei giorni di apertura, individuando anche una giornata specifica su prenotazione a disposizione esclusiva di attività e imprese (utenze non domestiche).

Inoltre è già a disposizione della cittadinanza di Recco una linea dedicata con il nuovo numero telefonico 010/8980800, per prenotare il servizio gratuito di ritiro a domicilio piano strada (carrabile e pubblica) dei rifiuti ingombranti, di sfalci e potature del proprio giardino. Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 , offrendo una risposta immediata alle esigenze degli utenti: informazioni, ma anche segnalazioni o richieste.ABov