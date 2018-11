Scene di ordinaria follia a Multedo, tra sottopasso e tir | Video

Nuovi problemi oggi a Multedo in particolare in via S. Pacoret de Saint Bon la strada che si trova sotto il casello di Genova Pegli. Il sottopasso si è allagato e questa mattina è scoppiato il caos.

Le macchine, con l’aiuto della polizia locale hanno dovuto invertire il senso di marcia andando contromano. Poi c’è stato il quotidiano problema dei tir (l’argomento lo avevamo già affrontato ndr), come si vede nel video fatto dallo stesso Comitato.

E c’è rabbia da parte del Comitato di quartiere che continua a segnalare questa situazione che ha dell’anomalo per non dre del paradossale.

“Come Comitato di quartiere di Multedo – ci spiega Simona Granara – da anni segnaliamo questa situazione. Lo svincolo non è idoneo a sopportare la mole di traffico che si riversa quotidianamente per le strade del quartiere e purtroppo con il crollo del Morandi la situazione è peggiorata, a questo si aggiunge il problema del voltino subito dopo lo svincolo che che con il maltempo diventa inagibile perché si allaga. In seguito alla nostra moltitudine di mail siamo riusciti ad avere un incontro con autostrade e l’assessore Balleari. Chiederemo loro di interdire l’uscita e l’ingresso dei mezzi pesanti al casello autostradale di Multedo.

Intorno a noi ci sono molte aziende a rischio di incidente rilevante, cosa accadrebbe in caso di un grave incidente? Con la situazione attuale rischieremmo di trovare bloccate le poche vie di fuga che possono essere utilizzate”.

“Tra le altre cose – prosegue Simona Granara – chiediamo al perfetto da anni di redigere i nuovi piani di evacuazione che, pur essendo obbligatori, non sono stati fatti. Comprendiamo che la situazione sia molto complessa a causa della caduta del ponte che ha tagliato in due la città, ci chiediamo però se sia necessaria un’altra tragedia per prendere in considerazione la realtà di Multedo.

Non abbiamo centraline per monitorare la qualità dell’aria che respiriamo, non abbiamo più una scuola materna, non abbiamo centri di aggregazione non possiamo più credere alle promesse … abbiamo bisogno di fatti”. (il video è del Comitato di Multedo che ringraziamo per la preziosa collaborazione).