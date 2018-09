I residenti non ce la fanno più. Erano circa le 16.15 di oggi, quando l’ennesimo tir ha preso contromano via S. Pacoret de Saint Bon a Multedo e l’ha percorsa per prendere il casello di Genova Pegli.

La segnalazione arriva da un membro del direttivo del Comitato di quartiere di Multedo che precisa come questo episodio avvenga anche tre – quattro volte al giorno e dichiara: “Multedo non può continuare a tollerare questa situazione. Siamo in una vera e propria emergenza”