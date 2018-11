Fondazione Genoa 1893, Bucci nomina Ariotti rappresentante del Comune

«Per me è un grande onore, da tifoso del Genoa ancora prima che da consigliere comunale, essere stato nominato per far parte del consiglio di indirizzo della Fondazione Genoa 1893 e poter dare il mio contributo nelle iniziative che riguardano la storia del club più antico d’Italia. Ho sempre avuto una passione per il calcio e la sua storia, sia da quella recente che dagli albori”.

Lo ha dichiarato oggi il leghista Fabio Ariotti, consigliere comunale e presidente della Commissione Welfare, che è stato nominato dal sindaco Marco Bucci quale rappresentante del Comune nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Genoa 1893.

“Con la Fondazione – ha aggiunto Ariotti – potremo attuare molte nuove iniziative partendo dai più piccoli e coinvolgere tutte le fasce d’età, lo sport è anche questo”.