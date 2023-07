Sarzana, controlli anti spaccio della polizia: trovati pusher di coca

A Sarzana, prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia, anche nell’ambito dei reati contro il patrimonio e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di sabato 29 luglio, gli agenti della Volante del Commissariato di Sarzana, durante un mirato controllo all’interno dei giardini di piazza Jurgens, controllavano due soggetti, un sessantenne e un trentacinquenne, entrambi di origine marocchina, accomodati su una panchina.

La condotta nervosa posta in essere da uno dei due, che teneva le mani nascoste dietro la schiena, suscitava sospetto negli agenti.

Uno dei fermati, infatti, lasciava cadere 4 involucri plastificati di vario colore contenente sostanza polverulenta bianca presumibilmente di tipo cocaina che è stata, poi, confermata dalle successive analisi di laboratorio per un peso di 2 grammi.

L’uomo che è stato, anche, trovato in possesso di 100 euro, veniva condotto presso la locale Questura per tutti gli accertamenti di rito e deferito alla competente Autorità Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti e violazione delle leggi sull’immigrazione.

Nella successiva serata, domenica 30 luglio, sempre durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della volante del Commissariato di Sarzana, transitando lungo questo viale della Pace, notavano un soggetto a piedi, che, accortosi della loro presenza aumentava il passo e una volta avvicinato, lasciava cadere delle piccole palline bianche vicino ad un albero.

Il giovane, veniva subito fermato e gli agenti recuperavano le palline lanciate risultate essere sei involucri plastificati termosaldati di colore bianco di cocaina, che veniva sequestrata oltre alla somma di € 85 trovatagli in possesso.

L’uomo, trentenne, veniva sottoposto agli accertamenti di rito e denunciato per reati in materia di stupefacenti.