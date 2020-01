San Valentino nella Città degli Innamorati

Forse proprio perché non si usa più, forse perché oggi più che in passato si teme di manifestare i propri sentimenti, la lettera d’amore riveste un fascino romantico, qualcosa di raro e prezioso

E’ emozionante riceverle, ma anche bellissimo scriverle chiamando a raccolta i propri sentimenti e tradurli in parole, scritte nero su bianco.

Sta in questo lo straordinario successo che ogni anno riscuote il concorso della Più Bella Lettera o Poesia d’Amore indetto dall’Amministrazione della “Città degli Innamorati”. Un concorso che ogni anno raccoglie decine e decine di lettere e che al progresso ha solo ceduto la modalità di partecipazione e di invio: non più imbucare il testo nella cassetta delle lettere posizionata sul Muretto di Alassio,

La lettera o la poesia che riceverà il maggior numero di “Mi piace”, vincerà il “Percorso degli innamorati” messo a disposizione da “Thalassio SPA” del Grand Hotel Alassio, da Acqua di Alassio, dal Consorzio Macramè e dal Consorzio Alassio un mare di Shopping: ingresso alla Thalasso Spa, set cosmetici Acqua di Alassio, cena romantica a lume di candela in un ristorante del Consorzio Macramè e due fedine, tradizionale sigillo d’amore.

Le lettere potranno essere votate fino a giovedì 13 febbraio 2020 entro e non oltre le ore 12.00.E proprio per andare incontro ai tempi moderni Alassio Città degli Innamorati ha varato un altro concorso: “Il più bel Instagram d’Amore”. Si potrà partecipare pubblicando con l’hasthag ufficiale #loveinalassio una foto realizzata esclusivamente ad Alassio e avente come tema la Città degli Innamorati. L’immagine che riceverà più cuoricini verrà pubblicata per una settimana su tutti i canali social ufficiali della Città di Alassio e ne verrà realizzata una versione stampata da donare al vincitore del concorso.

Come per tutti i concorsi è prevista una premiazione che si svolgerà proprio il giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio in Piazza della Libertà, davanti al Comune di Alassio.

Da oggi, sarà dunque possibile postare foto ed elaborati sui rispettivi canali social e, in attesa di scoprire i vincitori la città inizia a prepararsi a festeggiare il giorno di San Valentino:

il Palazzo Comunale e Piazza Paccini verranno illuminati con videoproiezioni a tema; nei prossimi giorni sarà installata la scritta “Love” in 3D a grandezza d’uomo nei giardini comunali: l’ideale per selfie e scatti fotografici.

Ma le sorprese per San Valentino non finiscono qui…