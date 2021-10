Samp-Spezia, le statistiche del prossimo derby ligure

95° derby ligure in Serie A: il bilancio vede 30 successi della squadra ospitante contro i 32 della formazione in trasferta, 32 pareggi a completare il quadro.

La Sampdoria non ha vinto nessuno degli ultimi cinque derby liguri in campionato (3N, 2P), nella loro storia in Serie A i blucerchiati non hanno mai registrato sei match di fila senza registrare alcun successo contro formazioni della stessa regione. I blucerchiati hanno pareggiato tre degli ultimi quattro derby liguri in Serie A, tanti quanti nei precedenti 14.

Più nel dettaglio, la Sampdoria ha pareggiato gli ultimi due derby liguri di campionato da squadra ospitante e non arriva a tre “X” di fila in Serie A dal 1956. Lo Spezia ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle due sfide contro la Sampdoria nello scorso campionato: gli Aquilotti contano più partite senza sconfitte in Serie A solamente contro il Cagliari (1V, 2N). Lo Spezia ha disputato quattro derby liguri in Serie A (1V, 1N, 2P) – dopo il pareggio nel match più recente contro la Sampdoria al Ferraris (2-2 lo scorso maggio) gli Aquilotti potrebbero rimanere imbattuti in due sfide di fila per la prima volta nel torneo