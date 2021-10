Statistiche Genoa, Destro bomber di testa a livello europeo

Destro ha cominciato con la testa la nuova stagione: particolare record nelle statistiche del calcio europeo.

L’attaccante del Genoa, che la scorsa stagione si era ritrovato mettendo a referto 11 gol in campionato, contribuendo parecchio alla salvezza del club rossoblù, quest’anno ha ricominciato esattamente come aveva concluso la scorsa annata: segnando. Nessuno ha fatto meglio di lui per quanto riguarda i gol di testa nei 5 maggiori campionati europei: 4 in 5 partite di Serie A (3 le ha saltate causa problemi fisici o di calciomercato). Sono 5 i gol totali se si conta pure l’unico segnato di piede, ovvero quello con la bottiglietta d’acqua in mano nella clamorosa rimonta contro il Verona