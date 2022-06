Samp, scelto l’advisor: sarà un mercato di tagli e cessioni

Lazard, prestigiosa banca d’affari americana con sede a New York, è l’advisor scelto dal trustee Gianluca Vidal per individuare il nuovo proprietario della Samp.

L’annuncio è stato fatto ieri dallo stesso Vidal al Consiglio di Amministrazione blucerchiato guidato dal presidente Marco Lanna e dagli altri membri del CdA, riunito presso la sede di Corte Lambruschini. All’ordine del giorno, l’avvenuta approvazione della situazione patrimoniale al 31 marzo scorso. È stato altresì confermato il rispetto da parte della società blucerchiata dei parametri imposti dall’indice di liquidità in merito all’iscrizione al prossimo campionato. In una situazione, tuttavia, di perdurante transitorietà, è ovvio che pure le prossime scelte sul mercato estivo richiederanno l’apporto di risorse provenienti dal mercato in uscita. Thorsby è uno dei pezzi pregiati (in Italia c’è il Bologna, ma piace anche all’estero), al pari di Colley e di uno dei portieri – Audero o il suo vice Falcone, protagonisti entrambi di una stagione positiva – che potrebbe essere ceduto di fronte a un’offerta importante.