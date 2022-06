Genoa undicesimo in Serie A per media spettatori

Un’altra stagione condizionata dalle restrizioni, in termini di capienza degli stadi, per gran parte del campionato. Un’altra stagione che ha dato prova dell’attaccamento dei genoani alla propria squadra, non solo per il continuo sostegno e le spettacolari coreografie, ma anche sotto l’aspetto della partecipazione numerica alle partite. Il Genoa ha infatti concluso il campionato di Serie A Tim all’undicesimo posto per media spettatori, preceduto in questa graduatoria da Inter, Milan, Roma, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina, Salernitana, Bologna ed Hellas Verona.