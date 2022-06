Mercato Genoa, Spors al lavoro per la rivelazione Gnonto

Il Genoa sceglie la linea verde e si muove per l’attaccante Wilfried “Willy” Gnonto. Il giocatore, giovane attaccante dello Zurigo, è stato appena convocato da Roberto Mancini in Nazionale per prendere parte alle prossime sfide degli Azzurri.

Su di lui si era mosso proprio il Grifone qualche tempo fa. Si tratta di un giocatore ancora tutto da scoprire non avendo mai giocato in Serie A anche se qualcosa sarebbe potuto accadere in passato. Infatti, il Genoa a gennaio avrebbe fatto un tentativo per portarlo nella rosa rossoblù di mister Blessin per provare a migliore la situazione di classifica e dare brio al reparto offensivo. Il club aveva avanzato una proposta d’acquisto rispedita al mittente dalla società svizzera. La risposta dello Zurigo infatti fu abbastanza netta respingendo l’interessamento del Genoa per Gnonto che era dunque rimasto in terra elvetica a concludere la stagione.