Samp, rinnovo ancora in dubbio per Ranieri

La storia tra la Samp e Ranieri sembra destinata a continuare anche se l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

E’ stato difatti fissato l’incontro tra Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, e Claudio Ranieri. Sul tavolo il rinnovo del contratto per il prossimo biennio. L’unica certezza, al momento, è che Ranieri allenerà i blucerchiati nel 2020/21, per la stagione successiva ancora diversi dubbi.

Il tecnico doriano ha un ingaggio molto alto, un milione e ottocentomila euro a stagione, e il numero blucerchiato proverà a ottenere un piccolo sconto, un ingaggio pari a 1,5 milioni di euro potrebbe convincere Ranieri ad accettare il rinnovo con Sampdoria. Il secondo aspetto da non sottovalutare e il progetto perché, come ha precisato lo stesso allenatore, vuole garanzie anche a livello tecnico per non dover soffrire come è stato nel campionato appena terminato.