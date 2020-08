Cessione Genoa, Preziosi: Interessati offrano soldi veri

Il Presidente del Genoa Preziosi sbotta e chiede ai corteggiatori del Grifone di bussare alla sua porta con un portafoglio vero e pieno.

“Non vedo l’ora che si presenti un compratore affidabile. Se la tifoseria pensa che io non voglio vendere si sbaglia. Non servono soldi per il sottoscritto ma che venga riconosciuto il giusto valore alla società. Commisso in tre mesi di trattativa silenziosa ha comprato il club viola. Quando ci sono i soldi veri… Servono interlocutori che non vogliano usare il Genoa per farsi pubblicità”.

“La società è in vendita da tre anni, ma nonostante ci sia sempre qualche persona interessata, non ho mai visto i soldi veri”