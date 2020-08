Gli interventi di isolamento termico e di riqualificazione energetica, gli edifici scolastici delle scuole materne di Megli, via Milano e San Rocco di Recco, oggi sono rinnovati e in grado di offrire comfort ambientale e sicurezza ad alunni e docenti. «L’intervento, costato complessivamente 80mila euro – ha spiegato Caterina Peragallo, assessore ai lavori pubblici – ha usufruito di 70mila euro provenienti dai finanziamenti del decreto crescita.

I lavori, realizzati in collaborazione con l’assessorato all’istruzione guidato da Davide Manerba, sono in linea con le priorità dell’assessorato volte a promuovere la sicurezza e l’efficienza degli edifici scolastici di Recco».



Nella scuola materna di Megli sono stati eseguiti interventi riguardanti la coibentazione della porzione di solaio (terrazzo esterno) sopra la palestra del piano terra realizzata mediante controsoffittatura di parte del soffitto del locale sottostante cioè la palestra. Sono stati sostituiti i serramenti esterni in legno ed alluminio senza taglio termico, con serramenti in alluminio di colore bianco, con taglio termico, con trasmittanza non inferiore a 2,0 W/m2K.

E’ stato sostituito il boiler elettrico con nuovo boiler elettrico da 30 lt; installazione di due porte finestre con taglio termico in corrispondenza degli accessi alla scala che collega piano terra al piano primo.

«Gli interventi rientrano nel piano per l’edilizia scolastica predisposto dall’Amministrazione e costituiscono un segnale di attenzione nei confronti dei più piccoli – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – ora per i nostri bambini sono a disposizione istituti funzionali in ogni senso, ancora una volta mantenendo fede agli impegni assunti con la città».

E’ stata riconvertita a led anche tutta l’illuminazione delle scuole materne di Megli, via Milano e di via San Rocco, sostituendo sia i vetusti tubi fluorescenti con tubi a lrd sia tutti gli apparecchi di illuminazione con tipi dalla tecnologia più avanzata ed efficiente. ABov