Samp, Quagliarella il lista per il Puskas Award

Sarebbe stata una notizia il contrario. Il gol di Fabio Quagliarella contro il Napoli – colpo di tacco che ha fatto il giro del pianeta per la sua naturale e travolgente bellezza – è tra i dieci candidati al “Puskas Award”, il prestigioso concorso ufficiale della FIFA intitolato all’indimenticato fuoriclasse ungherese e che premia ogni anno la rete migliore al mondo.

Voto. Quagliarella se la gioca, come sempre. E tutti possono scendere in campo con il capitano della Sampdoria per alzare un trofeo che sarebbe l’ennesima certificazione per una carriera di prodezze che fanno sgranare gli occhi, spalancare la bocca, e che incidono per sempre la memoria degli appassionati di calcio. Come, appunto, quella che fece alzare in piedi tutto Marassi il 2 settembre scorso