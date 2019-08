Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in forza sulle alture di Serra Riccó, in via Caffaro, per l’incendio di un appartamento.

Durante le fasi di spegnimento dall’abitazione posta al pian terreno di una villetta di tre piani, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 90 anni.

La moglie era riuscita a mettersi in salvo.

Sulle cause sta indagando la polizia giudiziaria. Sia l’appartamento al pian terreno che al primo piano risultano inagibili.