Salernitana-Sampdoria 0-2 (interrotta): Samp salva in Serie B

Coda, Sibilli e Ghidotti protagonisti

La Sampdoria conquista la salvezza in Serie B al termine di una gara interrotta per disordini sugli spalti. Il match contro la Salernitana, valido per l’ultima giornata di campionato, è stato sospeso sul punteggio di 0-2 a causa del lancio di seggiolini, fumogeni e petardi da parte dei tifosi di casa. La decisione finale sarà un 3-0 a tavolino per la squadra blucerchiata.

Gara interrotta al 64’: lancio di oggetti e sospensione definitiva

Il match si è acceso non solo sul campo, ma anche sugli spalti. Dopo il doppio vantaggio della Sampdoria, al minuto 60 i tifosi della Salernitana hanno cominciato a lanciare oggetti in campo. L’arbitro Daniele Doveri ha tentato di far proseguire la partita, ma al 64′ è stato costretto a sospendere la gara. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi e, dopo mezz’ora di attesa, sono tornate in campo per tentare di concludere la sfida. Ma un nuovo lancio di oggetti ha decretato la fine definitiva dell’incontro.

Una Sampdoria compatta e determinata: salvezza meritata

La squadra di Pirlo si è mostrata solida e determinata, completamente trasformata rispetto alla stagione altalenante vissuta fino al match con la Juve Stabia. Difesa granitica con Riccio, Ferrari e Veroli, prestazioni convincenti anche da parte di Coda, Vieira e Meulensteen. Monumentale la prova di Sibilli, autore del secondo gol.

Ghidotti salva lo 0-0: parata decisiva al 21’

La prima vera occasione da gol è per la Salernitana, ma al 21’ Ghidotti compie un autentico miracolo che tiene a galla la Sampdoria sullo 0-0. Una parata che vale come un gol e che spiana la strada alla vittoria finale.

Coda apre le marcature, Sibilli raddoppia

Il primo tempo è di marca blucerchiata, con tiri dalla distanza di Sibilli e Meulensteen respinti da Christensen. Al 33’ la Salernitana segna con Gian Marco Ferrari sugli sviluppi di un corner, ma il VAR annulla per un tocco di mano. Poco dopo, al 37’, è Coda a portare in vantaggio la Samp con una conclusione precisa. Nella ripresa, il raddoppio arriva grazie a Sibilli che sfrutta una respinta corta di Christensen per firmare lo 0-2.

Salernitana travolta in campo e fuori: disordini costano un probabile 3-0 a tavolino

Nonostante il tentativo di ripresa, la gara non potrà essere conclusa. La Sampdoria, avanti 2-0 al momento della sospensione definitiva, otterrà la vittoria per 3-0 a tavolino. Un epilogo amaro per la Salernitana, ma che certifica la salvezza dei blucerchiati con una prova di forza e maturità.

Nel mentre a Genova esplode per le strade la gioia blucerchiata.





Il tabellino

Salernitana-Sampdoria 0-2 gara interrotta

Reti: 37′ Coda, 49′ Sibilli

Salernitana (3-4-1-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari G., Lochoshvili; Ghiglione (46′ Tongya), Hrustic, Amatucci, Corazza; Soriano (63′ Verde); Raimondo (63′ Simy), Cerri. All. Marino.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari A., Veroli; Depaoli, Meulensteen, Yepes, Vieira, Venuti; Sibilli, Coda. All. Evani.

Arbitro: Doveri di Roma.

Note: Ammoniti dalla panchina Curto e Jaroszyński.