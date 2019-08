Mercato Genoa, presto un colpo a lungo corteggiato

Mancano all’appello quattordici giorni, con le parentesi delle prime partite e di due fine settimana, alla chiusura della sessione estiva di calcio-mercato. Un’edizione che ha visto il ‘ceto medio’, per lo meno in termini di fatturati e bacini di utenza, concludere operazioni con cui hanno aperto i cordoni della borsa per arrivi di grido. Rose più competitive in attesa dei verdetti tranchant del campo, nel panorama forse di un livellamento più marcato rispetto ad altre annate, a giudicare pure dai colpi piazzati dalle neopromosse. Nei prossimi giorni il Genoa si appresta a formalizzare l’annuncio di un innesto su cui lavora da tempo, restando vigile in caso di opportunità last minute.