Samp, numeri e precedenti della sfida contro il Monza

Vediamo i numeri che contraddistinguono la sfida tra la Samp ed il Monza.

PRECEDENTI IN CASA SAMP

La Sampdoria non ha mai perso in sette precedenti casalinghi contro il Monza tra Serie B e Coppa Italia (4V, 3N), con un punteggio complessivo di 13-6. Il Monza potrebbe vincere la sua prima trasferta in assoluto contro una squadra ligure tra Serie A e B: finora ha registrato otto pareggi e 19 sconfitte fuori casa contro queste avversarie, tutte nel campionato cadetto.

STATO DI FORMA La Sampdoria ha raccolto soltanto due punti nelle sette partite di questo campionato; nella sua storia in Serie A, la squadra blucerchiata ha sempre guadagnato almeno quattro punti dopo le prime otto gare stagionali nel torneo. La Sampdoria non ha vinto nessuna delle ultime otto sfide di campionato (2N, 6P); l’ultima volta in cui i liguri hanno infilato una striscia più lunga senza successi in Serie A risale al periodo tra marzo e maggio 2013 (10 in quel caso, con Delio Rossi alla guida). La Sampdoria è, con la Cremonese, soltanto una delle due squadre a non avere ancora vinto in questo torneo; solo due volte i blucerchiati sono rimasti senza vittoria dopo le prime otto sfide stagionali di Serie A: nel 1952/53 e nel 1972/73, ma in entrambi i casi evitarono la retrocessione a fine campionato. Nel 2022, la Sampdoria ha perso 18 del 26 partite disputate (il 69%), comprese le ultime tre (non ne perde di più di fila dalle prime quattro di quest’anno solare): record negativo nei cinque maggiori campionati europei (a 17 il Montpellier). Monza e Sampdoria sono le uniche due squadre a non avere ancora segnato più di un gol in un singolo match di questa Serie A: per entrambe, tre gare a secco e una rete in ciascuna delle altre quattro.