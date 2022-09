Lazio-Spezia, numeri e statistiche della sfida dell’Olimpico

Statistiche della sfida dello Spezia contro la Lazio nel prossimo turno di Serie A.

Lo Spezia ha vinto due partite in questo campionato (2N, 3P), e potrebbe ottenere per la prima volta nella sua storia tre successi nelle prime otto partite stagionali di Serie A.

Lo Spezia ha vinto l’ultima partita di Serie A (2-1 contro la Sampdoria) e potrebbe ottenere due successi consecutivi nel massimo torneo per la prima volta da gennaio 2022 (tre in quell’occasione). Lo Spezia è una delle uniche due squadre, insieme all’Elche, a non aver ancora segnato in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (tre sconfitte su tre e sei reti subite per i liguri lontano dal Picco). L’ultima squadra a non aver realizzato neanche un gol nelle prime quattro trasferte stagionali di Serie A è stata la SPAL nel 2019/20.