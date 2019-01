Samp-Milan, turn over leggero oggi al Ferraris

Sfida da non sbagliare nel tardo pomeriggio per la Samp che vuole l’impresa contro il Milan in Coppa Italia.

Turn over leggero per i blucerchiati che puntano su Rafael in porta e Colley in difesa mentre l’attacco punta sui cannonieri Quagliarella e Caprari.

Anche il Milan fa un turn over leggero specie un difesa e centrocampo mentre in attacco Higuain e Calha non si toccano per un reparto avanzato atomico schierato da Gattuso.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

MILAN (4-3-3): Reina; Conti, Musacchio, Zapata, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Mauri; Castillejo, Higuaín, Çalhanoglu. Allenatore: Gattuso.