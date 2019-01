Cavallo vola in un dirupo, salvato dai pompieri

Un volo di dieci metri giù per un dirupo sulle alture dell’albenganese. Lo ha fatto un cavallo che è stato salvato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente è accaduto ieri nel primo pomeriggio in località Cananova Lerrone.

Chiamati dal proprietario, sul posto sono giunti rapidamente i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni utili a salvare l’animale. L’animale dopo circa due ore è stato accuratamente imbragato e salvato.

Si è trattato di un intervento molto delicato essendo il cavallo caduto, per cause in via di accertamento, all interno di un folto roveto che ha reso ancora più difficoltoso il recupero da parte della squadra 51 del distaccamento di Albenga.

Alla fine, intorno alle 16.30, si è concluso tutto nel migliore dei modi.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco con l’autoscala, anche un’ambulanza, l’automedica e il personale veterinario.