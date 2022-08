Samp, l’ultimo pari contro la Juve firmato Gabbiadini

La Juventus si è aggiudicata tutti gli ultimi sei incontri con la Samp in Serie A; vincendo questa partita, i bianconeri registrerebbero la propria striscia record di successi consecutivi contro i blucerchiati nella competizione.

Inoltre, tra le squadre attualmente in Serie A, la Sampdoria è quella contro cui la Juventus ha la striscia aperta di vittorie più lunga (sei).

L’ultimo pareggio in Serie A tra Sampdoria e Juventus risale al 14 dicembre 2014: un 1-1 firmato da Evra e Gabbiadini – da allora 13 successi bianconeri e due blucerchiati.

La Sampdoria non batte la Juventus nel girone di andata in Serie A da novembre 2017, con Marco Giampaolo in panchina; da allora quattro successi bianconeri, che, più in generale, hanno realizzato sempre almeno due reti in tutte le ultime sette sfide contro i blucerchiati nella prima metà della stagione.

Il punteggio più frequente tra Sampdoria e Juventus in Serie A è l’1-1, finale di 19 incontri, il più recente dei quali risale al 14 dicembre 2014.