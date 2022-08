Mercato Spezia, non sarà Benassi l’erede di Giulio Maggiore

La pista di mercato che portava a Benassi si è raffreddata per lo Spezia che cerca altrove ora per rinforzare il proprio centrocampo dopo la cessione di Maggiore.

Il 27enne è stato offerto negli scorsi giorni dalla Fiorentina, nell’ambito dei contatti per l’acquisto del portiere Dragowski, ma la proposta non ha trovato aperture nella dirigenza aquilotta. Riccardo Pecini starebbe guardando altrove per sostituire Maggiore, stante l’arrivo di Vitkor Kovalenko dall’Atalanta che è destinato ad agire da mezzala destra proprio come un tempo l’ex capitano. Sempre in casa Fiorentina, piace per esempio Szimon Zurkowski, ambito anche dall’Empoli nell’ambito di uno scambio con Bajrami.