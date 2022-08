Spezia, Aquile di fronte al tabù Inter

L’Inter è imbattuta in tutti e sei i precedenti contro lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia grazie a cinque successi e un pareggio; i nerazzurri negli incroci con la formazione ligure contano 16 reti realizzate e solo quattro subite.

Questa è la prima occasione in cui Inter e Spezia si affrontano in Serie A con lo stesso numero di punti in classifica: in precedenza i nerazzurri hanno sempre preceduto i liguri di più di 15 lunghezze.

L’Inter ha vinto entrambi i precedenti interni contro lo Spezia in Serie A, segnando almeno due reti in ciascuna occasione (2-1 il 20 dicembre 2020 e 2-0 l’1 dicembre 2021).

Lo Spezia ha vinto il suo ultimo match a San Siro in Serie A, 2-1 lo scorso 17 gennaio contro il Milan, dopo aver perso i primi tre incontri in questo stadio; solo alla Dacia Arena e al Diego Armando Maradona ha trovato il successo più di una volta in trasferta nella competizione.

L’Inter ha vinto 17 delle ultime 18 partite casalinghe di Serie A contro squadre liguri (1P) e nelle tre più recenti ha tenuto la porta inviolata (inclusa la gara con lo Spezia del 1° dicembre 2021 vinta 2-0). I nerazzurri non centrano quattro clean sheet interni di fila contro avversarie di questa regione dal marzo 2010 (1V, 3N).