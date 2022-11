Samp, inizio di campionato: record negativo dei blucerchiati

La Samp ha maturato un record negativo della sua storia in serie A nelle prima parte del campionato in corso.

Una Samp ai minimi livelli della sua storia: 6 punti dopo 12 giornate, mai i blucerchiati avevano raccolto così poco da quando ci sono i tre punti a vittoria. Erano stati 9 nel 2019-2020 e nel 2013-2014: in entrambi i casi fu decisivo il cambio di tecnico, con il passaggio da Rossi e Di Francesco a Mihajlovic e Ranieri per ribaltare la stagione. Adesso a Genova sperano nell’effetto Stankovic, quattro punti in altrettante gare, con la prima vittoria a Cremona dopo i due punti in otto gare di Giampaolo.