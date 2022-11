Spezia, record negativo di gol in questo inizio di A

Lo Spezia non ha trovato il gol nel 50% delle partite disputate in questa Serie A (6/12), record negativo del campionato in corso al pari della Sampdoria – nei maggiori cinque campionati europei, solo Cádiz, Bournemouth, Nottingham Forest e Wolverhampton (tutte sette) contano più gare senza reti all’attivo finora. Da una parte lo Spezia è la squadra che ha passato più tempo sotto nel punteggio in trasferta in questa Serie A (315 minuti), dall’altra il Milan si è trovato in vantaggio per 298 minuti in gare casalinghe, meno solamente della Juventus (360). Milan e Spezia sono due delle cinque formazioni che non hanno ancora trovato la rete di testa in questa Serie A; dal punto di vista difensivo i rossoneri sono la squadra che ha incassato più gol con questo fondamentale (cinque), mentre nessuna compagine ha tentato meno volte la conclusione di testa rispetto ai liguri (13, come il Monza). La squadra di Gotti è quella che ha subito più tiri nel torneo in corso finora: 213, almeno 18 in più di ogni altra formazione. Milan e Spezia sono agli antipodi per reti realizzate nel corso della ripresa nel torneo in corso: i rossoneri ne hanno 16 all’attivo – nessuna squadra ne conta di più (16 anche per il Napoli) – i liguri appena due, meno di ogni altra.