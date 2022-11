Pallavolo – E’ un Podenzana da trasferta

Podenzana – Addirittura autoritario il 3-0 con cui il Podenzana Tresana Volley s’impone a domicilio alla Serteco Wonder Genova al Palaserteco genovese. A giudicare dalle prime tre giornate di questo campionato regionale ligure di Serie C femminile, questo Podenzana sembra squadra adatta in particolare alle trasferte, poiché ha vinto e di netto due gare su tre in trasferta (alla prima giornata a Sarzana nel derby col Lunezia). Vedremo, nel frattempo stavolta la Brizzi alzatore e la Bartoli opposto, la Pinotti e la Allegretto in mezzo; capitan Francesca Leonardi e la Martolini “martelli”, con la Bruno libero in alternanza con la Rocca, poiché Jessica Leonardi è tuttora in via di recupero.

Di seguito poi gli altri “score” in quello che nel Girone B era appunto il terzo turno: Admo-Paladonbosco 3-0, Normac-Futura 3-1, Tigullio-Lunezia 0-3,

A seguire infine la classifica che ne consegue…Normac Genova punti 9, Admo Lavagna; Podenzana Tresana e Serteco Wonder 6, Futura Ceparana 5, Lunezia Volley 4; Tigullio Santa Margherita Ligure e Paladonbosco Ge 0.

Tabellino.

SERTECO GE – PODENZANA TRESANA 0 – 3

SET: 22-25 / 18-25 / 21-25.

SERTECO WONDER GENOVA: Zucca, Arecco, Esposito, Giustiniani, Fossa, Grimaldi,, Ottonello, Piromalli, , Polanco, Stagnaro, liberi Battilana e Tadei; n.e. Magini. All. Casassa.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Brizzi, Deste, Bartoli, Pinotti, Allegretto, Leonardi F., Martolini, liberi Bruno e Rocca; n.e. Barbieri, Bacchini, Protopapa, Martinelli e Leonardi J. All. Saccomani.

ARBITRI: Tamburini e Bozomo.