Samp-Genoa, Ranieri: Derby da dentro o fuori

Venticinque giorni dopo sarà ancora derby della Lanterna. Dopo quella pareggiata in campionato, Claudio Ranieri e la Sampdoria si apprestano ad affrontare la stracittadina valida per il quarto turno di Coppa Italia. «Nella mia carriera non mi era mai capitato di giocare un derby ad eliminazione diretta, è la prima volta – rivela Claudio Ranieri alla vigilia -. Il derby è comunque derby e come tale va giocato: è una gara extra, per di più in questo caso da dentro o fuori».

Massimo. «Arriviamo a questa partita con determinazione e rabbia – continua il mister – perché sappiamo di aver fatto cose buone ma anche di aver commesso degli errori. Affronteremo una buona squadra, aggressiva, che sa giocare e muoversi bene e che lotterà fino alla fine. Noi dobbiamo scendere in campo concentrati, pronti a dare il massimo».