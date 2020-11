Genoa, i convocati di Maran per il derby di Coppa Italia

Verifica delle condizioni, riunione per le direttive, allenamento di rifinitura, pranzo collegiale e ritrovo in ritiro per la cena. Le tappe del viaggio verso la stracittadina di Coppa Italia, senza pubblico sugli spalti come l’ultimo e quello prima, hanno apposto il timbro alla vigilia. Lo staff tecnico ha passato in rassegna il gruppo, privo degli infortunati inclusi Biraschi e Perin, senza novità aggiuntive dopo gli esiti. Nel cuore dei campi del ‘Signorini’, mister Maran, con il vice Maraner e i collaboratori, ha sottoposto i giocatori a esercitazioni di carattere tattico, palle inattive, calci piazzati e una partita per assimilare gli schemi e sincronizzare i movimenti. A bordo campo il direttore sportivo Faggiano e il club manager Rossi.

Al termine della rifinitura, mister Maran ha tirato le somme, con la consegna dei convocati al tm Vecchia. Dentro Pjaca, Zapata e Zima. Fuori Biraschi, Perin e gli altri indisponibili. Questi gli elementi a disposizione per l’incontro con la Sampdoria (dodici posti in panchina come in campionato, cinque sostituzioni, senza var e goal-technology). 2 Zapata, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Scamacca, 11 Behrami, 13 Bani, 16 Zajc, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 24 Melegoni, 27 Sturaro, 32 Paleari, 37 Pjaca, 38 Zima, 47 Badelj, 55 Masiello, 61 Shomurodov, 65 Rovella, 70 Parigini, 88 Pellegrini, 99 Czyborra.