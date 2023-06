Samp, Ferrero cambia il suo rappresentante nel Cda blucerchiato

E’ ancora braccio di ferro tra Massimo Ferrero e la Samp che torna protagonista come nei peggiori incubi blucerchiati.

L’imprenditore romano ha sostituito l’amministratore unico della Sport Spettacolo Holding, la società che ancora controlla la Sampdoria, Massimo Ienca, con Fabio Toso.

La decisione è stata formalizzata durante l’assemblea dei soci nello studio a Venezia di Gianluca Vidal, gestore del trust dove ancora si ‘trova’ la società blucerchiata. Secondo quanto appreso, sarebbe venuta a mancare la fiducia nei confronti di Ienca da parte di Ferrero.

Toso dunque dovrà partecipare all’assemblea degli azionisti della Samp in programma il 16 giugno in prima convocazione mentre il 19 e il 20 sono in agenda la seconda e la terza convocazione. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, passaggio fondamentale per arrivare puntuali alla scadenza del 20 giugno con l’iscrizione al campionato di serie B. Le conseguenze del posticipo dell’assemblea degli azionisti sarebbero sportivamente drammatiche per la Samp. Il timore è quello che Toso possa mandare deserta la prima convocazione, posticipando l’adempimento del bilancio alle ultime 48 ore prima dell’iscrizione al campionato, creando fibrillazioni.