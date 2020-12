Salva in extremis la 30a edizione del Trofeo Fantozzi

Trofeo Fantozzi, con la prima storica assoluta versione Online con DIRETTA FACEBOOK dal molo di Laigueglia il giorno mercoledi (arancione) 30 dicembre alle ore 12

Facendo seguito ai precedenti tutti, avviati ormai due anni orsono, con la presente diamo comunicazione della modifica del programma del XXX, ovvero 29°/bis Trofeo Fantozzi in programma originariamente nel mese di maggio 2020 a Laigueglia e successivamente spostato al 26 dicembre, gemellato con il contemporaneo cimento invernale di Alassio.

Le complesse e mutate situazioni epidemiologiche e le restrizioni governative imposte, hanno determinato continui rinvii e infine anche alla rinuncia definitiva del cimento invernale di Alassio.

Per le sue intrinseche caratteristiche Il Trofeo Fantozzi non avrebbe potuto svolgersi in questo tormentato 2020 secondo le sue consuete modalità. Tuttavia, non volendo rinunciare proprio in occasione del suo trentennale, il Comitato Organizzatore ha deciso di organizzare l’evento secondo una ormai consolidata, ma un po’ sofferta, modalità lavorativa e studentesca: la modalità ONLINE.

L’evento, con il patrocinio e contributo della Regione Liguria, Assessorato al Tempo libero, che ci ha incoraggiato affinché la manifestazione avesse in una qualche misura il suo tradizionale svolgimento, avrà luogo il giorno (arancione) mercoledì 30 dicembre a Laigueglia, precisamente sul Molo di Laigueglia con una semplice scenografia, allestita da un contenuto Staff tecnico/organizzativo e un gruppo di ciclisti locali, nel rispetto delle norme previste di contenimento epidemiologico, che organizzeranno una “diretta Facebook”, modalità in auge anche negli account ufficiali di personalità politiche ed istituzionali.

Tale diretta, preannunciata con anticipo sui social, sarà organizzata con modalità che consentano la partecipazione in foto/video di “concorrenti” collegati da casa in modo che possano evidenziare il loro look a tema, che quest’anno non poteva che essere sanitario, con travestimenti di virus, virologi, vaccini, decreti impossibili, lucchetti, ristori, cartine geografiche, calendari creativi…. ecc. ecc….

Questa tecnologia consentirà di lasciare traccia dell’evento, di una durata di circa un’ora, consultabile online in qualunque successivo momento, al termine della diretta stessa.

Vorremmo al proposito esprimere il senso ultimo di voler e poter confermare, anche in questo critico ed epocale anno, l’organizzazione del popolarissimo Trofeo Fantozzi, “ Coppa del Mondo per Corridori Ipodotati”.

Certamente non interrompere la cadenza annuale per 30 anni consecutivi esprime la resilienza organizzativa dell’evento, ma soprattutto vuole infondere nella popolazione sentimenti di speranza e di fiducia nel futuro così messi duramente alla prova dalla crisi ospedaliera, oltre che sanitaria, e dalle sostanziali limitazioni nella libertà personale.

Durante la diretta saranno messi a disposizione dei concorrenti collegati particolari premi, soggiorni, cene, aperitivi, viaggi, prodotti tipici, gastronomici, banchi a rotelle, monopattini150 Kw…. e tutto quanto si potrà “normalmente” fare ci auguriamo in un prossimo immediato futuro, è verrà celebrata la tradizionale assegnazione annuale del Trofeo Fantozzi “senza fine” al concorrente o al gruppo più “positivo” di tutti!…

E appena il caso di augurare…. Buona Fortuna a tutti!!!!

Fanto Club

Comitato Organizzatore Trofeo Fantozzi 🏆

D.P.C.M. del 21.12.2020 Direttive Per Corridori Malbecciati………

Il Mega Presidente Gianluca Venturino

335 370030