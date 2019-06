Sabato spettacolare con Gozzi, fuochi e musica a Vernazzola

Sport, musica e spettacolo. Il Club Sportivo Urania, con il patrocinio di Regione, Comune e Municipio Levante, è pronto a ospitare un sabato di grande festa per tutto il borgo di Vernazzola. Come per tradizione, l’apertura del programma è riservato al Canottaggio a Sedile Fisso con gara nazionale sotto egida della FICSF. Si prevede una partecipazione di circa 20 equipaggi in arrivo dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla Toscana. La regata si svolge a bordo dei Gozzi, imbarcazioni del peso di 195 chili e di lunghezza 5 metri e 60 con 4 vogatori e un timoniere. Gli equipaggi iscritti affronteranno un percorso complessivo di 1500 metri con tre giri di boa nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Vernazzola. Per il presidente Guido Dioguardi e l’allenatore Roberto Moscatelli, l’occasione sarà propizia per festeggiare Ilaria Bavazzano e Arianna Moscatelli, reduce dalla vincente spedizione in Galles a Cardiff e Aberporth con la rappresentativa nazionale della FICSF. “Da cinque anni siamo la prima società d’Italia – spiega l’allenatore Roberto Moscatelli – Consideriamo successi non solo quelli agonistici, per ultima la vittoria del Campionato Italiano femminile nel Gozzo, ma, soprattutto, l’aver costruito una squadra che ogni anno partecipa a oltre trenta trasferte e sa offrire la sua disponibilità, con le proprie famiglia, anche nell’organizzazione di grandi eventi come quello di sabato”.

Il programma di sabato prevede la finale Juniores maschile (under 19) alle 20, la finale Femminile alle 20:30 e quella Maschile alle 21.

Sul palco, a seguire, ci saranno le premiazioni chiuse dallo spettacolo di fuochi d’artificio a cura di Pirotecnica Astesana. A partire dalle 23, discoteca in spiaggia con DJ Francesco Fontes. “Siamo felici di poterci impegnare ancora una volta per valorizzare il borgo sotto ogni punto di vista – spiega il presidente Guido Dioguardi – Abbinare sport a musica e spettacolo ci permette di entrare in contatto con tantissimi giovani ed è primariamente a loro che ci rivolgiamo”.

Domenica il Club Sportivo Urania, a partire dalle 14, organizzerà la regata “Voghiamo tutti 2019” , manifestazione non competitiva che si effettuerà nello specchio acqueo di Vernazzola, sulla distanza di circa 300 mt. In base alle adesioni verranno realizzati equipaggi misti a sorteggio composti da un vogatore “esperto” e uno “principiante”, su imbarcazione di tipo “lariana a due” armata con remi di coppia (2 remi per ogni vogatore) e timoniere, o in alternativa disputata su imbarcazione tipo “gozzo nazionale”.