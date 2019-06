Le letture del Bibliotecario, chiude con Flannery O’Connor

Ultimo appuntamento per “Le letture del Bibliotecario” che vanno in vacanza è per venerdì, 21 giugno. Enrico Rovegno, responsabile della Biblioteca della Società Economica di Chiavari e ideatore della seguitissima rassegna, saluterà il suo pubblico con l’ultima lettura dedicata a Flannery O’Connor che cosi definisce:

«Una grande scrittrice, che nella sua breve vita seppe interpretare come pochi il genere del racconto, rifiutando l’etichetta di “scrittrice del sud” e rivendicando con forza una fede cattolica che era certa di dover testimoniare proprio con la scrittura – spiega Rovegno e prosegue –

I suoi racconti sono graffianti, grotteschi, potenti nel descrivere la vita della gente comune: lontanissimi da dal cliché dei “buoni sentimenti” e dalla retorica di quella che la scrittrice considerava “spazzatura devota”. Credo che uno scrittore serio descriva l’azione soltanto per svelare un mistero. Naturalmente – conclude Rovegno – può essere che lo riveli a se stesso, oltre che al suo pubblico.

E può anche essere che non riesca a rivelarlo nemmeno a se stesso, ma credo che non possa fare a meno di sentirne la presenza». L’appuntamento, come sempre, è alle 17.30 nella sala presidenziale della Società Economica, con ingresso libero, sino ad esaurimento posti.ABov