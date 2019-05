Sabato ad Albenga si inaugura la collettiva “Il viaggio”

SAVONA. 15 MAG. Sarà inaugurata sabato pomeriggio la collettiva proposta dall’ associazione “Etra-Marmoreo Comunità Creativa” che vedrà in esposizione le opere di quattordici artisti che aderiscono al sodalizio guidato da Enrica Cremonini. “Il Viaggio – Storie di molto lontano e di molto vicino” è il titolo della mostra (inaugurazione alle ore 18 a Palazzo Oddo), che è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione G.M. Oddi e con il patrocinio del Comune di Albenga.

“Si tratta – ci ha spiegato Adalberto Guzzinati, giornalista e noto critico d’arte- di una esposizione, curata dalla capace e brillante Enrica Cremonini, che propone una selezione di opere degli artisti che si sono cimentati sul concetto di viaggio, ognuno interpretandolo in maniera molto personale, in senso reale o metaforico. Sono perciò presenti opere eterogenee: quadri, sculture, dipinti ed installazioni che porteranno i visitatori ad immergersi tra viaggi della natura, migrazioni, viaggi mentali dell’intimo profondo di ogni essere vivente, viaggi che rappresentano esperienze tangibili, o intangibili”.

In mostra ci sono opere sia di artisti già affermati, sia alle prime armi. Questo è il loro elenco: Giancarlo Ghisalberti, Susanna Lanati, Sabrina Marchiano, Roberto Crotti, Giovanni Pazzano, Monica Vazio, Sergio Fantoni, Letizia Nicolini, Donatella Pecoraro, Francesca Gherardi, Roberto Barbera, Vitta’z, Ennio Bestosoe Francesca Criscione.

“Sono felice di questa collaborazione con la Fondazione G.M. Oddi – ci ha detto Enrica Cremonini, organizzatrice dell’evento e responsabile dell’Associazione Culturale Etra – che con questa mostra ci ha dato l’opportunità di diffondere l’attività svolta dalla nostra Associazione nata come una piccola realtà di persone motivate nel diffondere l’arte anche come momento di condivisione e network, a supporto dello sviluppo del territorio. Confido che questo appuntamento possa essere un volano di attenzione rispetto a quello che ormai da otto anni è il nostro principale evento socio-culturale. Parlo di “Arte in Campagna”, appuntamento ormai fisso per tutti coloro che amano vivere l’arte nella natura in un contesto veramente speciale. Quest’anno Arte in Campagna verrà inaugurata il 10 Agosto sempre presso l’antico mulino di Marmoreo con tante novità e sorprese. Devo ringraziare tutti gli artisti partecipanti che attivamente collaborano per far crescere la nostra piccola realtà: oltre ad essere artisti straordinari sono persone davvero speciali. Con loro il mio grazie va anche a Maddalena Canepa, che ha scritto l’introduzione del catalogo di questa mostra e che crede nel nostro impegno e nella nostra mission”.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, fino al 25 maggio, con il seguente orario: dalle 15 alle 18 e 30. Per venerdì 24 maggio è prevista anche un’apertura serale straordinaria fino alle ore 22, accompagnata da una performance musicale.

Per coloro che volessero maggiori informazioni sulla mostra o sull’ associazione è possibile visitare la pagina Facebook @ArteinCampagna.

CLAUDIO ALMANZI