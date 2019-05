Tragico incendio in un appartamento del Cep a Genova Prà

Tragico evento in via Pastore al Cep a Genova Prà. Un uomo di 75 anni, un disabile, è morto bruciato nel proprio appartamento al sesto piano di un edificio di sette piani che per precauzione è stato evacuato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare.

Ora è al vaglio della squadra giudiziaria del Niat dei vigili del fuoco stabilire le cause del rogo.

Si pensa che all’origine dell’incendio potrebbe esserci stato un mozzicone di sigaretta rimasto acceso. Ma ogni ipotesi rimane aperta dagli inquirenti.

La moglie e il figlio dell’uomo, secondo quanto riferito dal 118, non sono rimasti nè intossicati nè feriti. Una volta accortisi dell’incendio non sono riusciti a mettere in salvo l’uomo.

L’appartamento è stto posto sotto sequestro. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.