Sabato 8 ottobre va in scena il 2° Trofeo Gian Luigi Corti Pallavolo S3

Va in scena sabato 8 ottobre la 2° edizione del Trofeo Gian Luigi Corti di Pallavolo S3 promosso dal Comitato Liguria Centro della Federvolley in collaborazione con Stelle nello Sport. La manifestazione, nata per ricordare la storica figura del giornalista e dirigente sportivo che nel mondo della pallavolo ha ricoperto numerosi incarichi contribuendo in modo importante alla crescita del movimento a Genova e in Liguria e all’affermazione in campo internazionale, è riservata quest’anno alla categoria Under 12.

Saranno 32 le squadre impegnate sul campo per un totale di oltre 200 mini-pallavolisti. Una grande festa che inizierà alle ore 14 e terminerà con le premiazioni intorno alle ore 19. In settimana è stato effettuato il sorteggio presso il Comitato Liguria Centro alla presenza del Presidente Paolo Bassi, del vicepresidente Tiziana Piano e di Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport e figlio di Gian Luigi che è stato anche vicepresidente e capo delegazione delle nazionali azzurre della pallavolo, team leader a Los Angeles, nel 1984, quando l’Italia conquistò la prima storica medaglia olimpica (bronzo).

Le 32 squadre saranno divise in 8 Gironi con 6 gare in ogni raggruppamento sulla distanza di 1 set unico ai 21 punti. Questa la composizione. Girone A: Virtus Sestri, Normac Vgp Bianco, Cus Genova Libellule, Colombo Nero. Girone B: Pallavolo Spezia, Oregina Rossa, Auxilium, Assarotti. Girone C: Colombo Bianco, Normac Avb Blu, Albaro Volley Cielo, Genova Volley Azzurro. Girone D: Albaro Celeste, La Salle, San Marziano, Cus Genova Galletti. Girone E: Oregina Azzurra, Sant’Antonio Arancio, Normac Avb Rosso, Normac Vgp Rosso. Girone F: Cogovalle Mare, Don Bosco Liocorni, Amatori Rivarolo, Serteco Arancio. Girone G: Volare Verde, Cogovalle Onde, Serteco Nero, Don Bosco Aquile. Girone H: Cus Farfalle, Genova Volley Turchese, Volare Rossa, Sant’Antonio Blu. Le prime due classificate accederanno alla Fase Gold con 4 gironi da 4 squadre. E a seguire semifinali e finali. Le terze e le quarte approderanno alla Fase Silver con altri 4 gironi da 4 squadre e analogo percorso. Tutte le squadre, quindi, giocheranno eguale numero di gare. Una vera festa di pallavolo e di sport per tutti.

“Siamo molto felici della crescita che questo torneo ha avuto in un solo anno”, sottolinea Paolo Bassi, presidente della Federvolley Liguria Centro. “Siamo certi diventerà nel tempo un appuntamento atteso e apprezzato da tutto il mondo del volley genovese e ligure, nel ricordo di un dirigente che tanto ha dato alla pallavolo”.

“Ringrazio tutti gli amici del Comitato Liguria Centro della Fipav – aggiunge Michele Corti, presidente di Stelle nello sport – per aver lanciato questa iniziativa nel ricordo di mio padre. Sarebbe davvero felice nel vedere così tanti giovani sotto rete. E tornare al Lago Figoi ha un sapore speciale. Qui mio padre ha vissuto pagine speciali con la squadra in Serie A. Parliamo di oltre 30 anni fa. Qui ho iniziato a scrivere di volley. Sarà una bella emozione e voglio ringraziare gli amici di MySport2 per la squisita ospitalità”.