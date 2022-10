Doppio appuntamento per la Lanterna di Genova

Nell’ambito dell’edizione 2022 della Giornata delle Famiglie al museo F@MU 2022, domenica 9 ottobre si tiene il laboratorio La Lanterna cerca casa – speciale F@Mu 2022.

La narrazione di una fiaba inedita, pensata per i bambini ma che saprà affascinare anche gli adulti, per imparare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città. Una filastrocca introdurrà la visita che, lungo la passeggiata che porta alla Lanterna, intratterrà con giochi e curiosità sul simbolo di Genova e sul porto, per raccontare ai partecipanti i principali eventi della sua lunga storia.

Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre (salita a piedi 172 gradini).

Come partecipare all’iniziativa:

• POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico)

• In caso di disdetta chiediamo gentilmente di inviare tempestiva comunicazione

• Appuntamento ore 15.00 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti

• Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni € 8; bambini dai 7 anni e adulti € 12

• Il gruppo sarà limitato (in caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità, sarà organizzato un secondo gruppo alle ore 15.30: ulteriori indicazioni saranno eventualmente fornite in fase di prenotazione)

Domenica 9 ottobre, inoltre, la Lanterna si illumina di verde a sostegno della Giornata mondiale della consapevolezza della Sindrome Pans/Pandas e a supporto del Comitato Italiano Genitori Pans Pandas Bge.

Ogni anno, il 9 ottobre, le Associazioni PANS PANDAS di tutto il mondo, insieme alle famiglie, si uniscono per sensibilizzare e diffondere la conoscenza e la comprensione di queste sindromi post infettive scatenate da virus, batteri o altri fattori, in cui, per una risposta “disregolata” del sistema immunitario, in fase di studio, vengono rilevati, nei bambini, numerosi disturbi neuropsichiatrici ad esordio improvviso. In Italia, così come in altri paesi, diffondere la conoscenza significa puntare il focus sull’importanza della diagnosi precoce e approcciare ai trattamenti efficaci, per fermare prima possibile l’infiammazione in essere, che può scongiurare danni permanenti.

*MODALITÀ DI ACCESSO

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti.

Tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.it/informazioni/

Orario estivo fino a domenica 02 OTTOBRE. A seguito il nuovo orario, con CHIUSURA da lunedì a giovedì; 25 dicembre; 1 gennaio.

[NB: In caso di allerta meteo arancione, rossa e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito www.lanternadigenova.it e sulle pagine social Lanterna di Genova]

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.